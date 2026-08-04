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ФСБ: в Крыму задержали россиян при подготовке покушения на главу нового региона

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые подозреваются в работе на Главное управление разведки Украины. По версии спецслужбы, мужчины планировали теракты и покушение на руководителя одного из новых регионов.

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые подозреваются в работе на Главное управление разведки Украины. По версии спецслужбы, мужчины планировали теракты и покушение на руководителя одного из новых регионов.

Граждане 1992 и 1999 годов рождения прошли обучение обращению с самодельными взрывными устройствами. После этого куратор поручил им совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры «и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова», заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Следствие считает, что позднее мужчины планировали вступить в запрещенную на территории РФ террористическую организацию. В ФСБ заявили, что при обысках у подозреваемых нашли три FPV-дрона со взрывчаткой и СВУ.

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