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Женщина, раненная при атаке БПЛА на автобус в Шебекино, скончалась

Жительница Белгородской области, получившая тяжёлые ранения при атаке беспилотника на пассажирский автобус в Шебекино, умерла в федеральной клинике. Медики не смогли спасти её, несмотря на проведённое лечение. О смерти женщины сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Трагедия произошла 20 июля в городе Шебекино Белгородской области. Тогда пассажирский автобус подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Одну из пострадавших с тяжёлыми травмами доставили в медицинское учреждение, а позднее перевели на лечение в федеральную клинику.

Специалисты приложили все возможные усилия, однако спасти пациентку не удалось. Глава региона выразил соболезнования близким погибшей и отметил работу белгородских и федеральных врачей, которые участвовали в её лечении.

Ранее стало известно, что число пострадавших после атаки беспилотника на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области достигло 27 человек. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье о террористическом акте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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