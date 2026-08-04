В Челябинске осудят группу молодых людей за производство и сбыт наркотиков

«В ходе обысков и обследований участков местности изъято более 700 граммов синтетического наркотика, оборудование для его производства, упаковочные материалы и средства связи. Кроме того, один из обвиняемых систематически предоставлял квартиру для потребления наркотиков и склонял к этому одного из участников группы», — рассказали в областной прокуратуре.