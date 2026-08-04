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В Челябинске осудят группу молодых людей за производство и сбыт наркотиков

Следствием установлено, что они на территории Челябинска в квартире на улице 40 лет Победы оборудовали нарколабораторию и наладили продажу синтетических наркотиков через интернет с помощью «закладок».

Источник: dostup1.ru

В Челябинске осудят группу молодых людей за производство и сбыт наркотиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей 21−22 лет.

Организатором стал 22-летний житель Челябинска, который вовлек в преступную деятельность еще четверых знакомых, распределив роли: одни занимались производством и фасовкой, другие — размещением тайников по городу.

«В ходе обысков и обследований участков местности изъято более 700 граммов синтетического наркотика, оборудование для его производства, упаковочные материалы и средства связи. Кроме того, один из обвиняемых систематически предоставлял квартиру для потребления наркотиков и склонял к этому одного из участников группы», — рассказали в областной прокуратуре.

Все обвиняемые заключены под стражу, уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.