В Челябинске осудят группу молодых людей за производство и сбыт наркотиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей 21−22 лет.
Организатором стал 22-летний житель Челябинска, который вовлек в преступную деятельность еще четверых знакомых, распределив роли: одни занимались производством и фасовкой, другие — размещением тайников по городу.
«В ходе обысков и обследований участков местности изъято более 700 граммов синтетического наркотика, оборудование для его производства, упаковочные материалы и средства связи. Кроме того, один из обвиняемых систематически предоставлял квартиру для потребления наркотиков и склонял к этому одного из участников группы», — рассказали в областной прокуратуре.
Все обвиняемые заключены под стражу, уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.