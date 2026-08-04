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СКР возбудил дело после атак БПЛА на склады в Подмосковье и Ленобласти

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атак БПЛА на объекты в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атак БПЛА на объекты в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях», — отметила она.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек. Ранее он заявлял, что при ударах БПЛА в регионе погибли пять человек, пострадали шестеро. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил атаку на склад Wildberries в регионе, там начался пожар. На месте создали оперативный штаб.

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