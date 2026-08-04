ФСБ изъяла у задержанных в Севастополе FPV-дроны с боевыми зарядами

Задержанные в Севастополе граждане России по заданию спецслужб Украины осуществляли диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым.
«В ходе обысков у фигурантов обнаружены три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм», — говорится в сообщении.
Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше