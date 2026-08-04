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ФСБ изъяла у задержанных в Севастополе FPV-дроны с боевыми зарядами

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Оперативный сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у задержанных в Севастополе агентов ГУР МО Украины три FPV-дрона с боевыми зарядами для проведения терактов, сообщил во вторник ЦОС ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Задержанные в Севастополе граждане России по заданию спецслужб Украины осуществляли диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым.

«В ходе обысков у фигурантов обнаружены три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм», — говорится в сообщении.

Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

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