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Двоих 8‑летних мальчиков на велосипедах сбила иномарка в Сарове

На месте происшествия их осмотрел врач, после чего детей отпустили домой.

Вчера, 3 августа, в Сарове автомобилист сбил двоих 8-летних детей на велосипедах. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Вечером на улице Академика Харитонова в районе дома № 9 произошла авария с несовершеннолетними. 34-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet, двигался по проезжей части. Проезжая рядом с жилыми домами, мужчина не заметил двоих 8-летних мальчиков на велосипедах, выехавших из-за припаркованных машин, и сбил их.

В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы. На месте происшествия их осмотрел врач, после чего детей отпустили домой.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что семилетнего ребенка сбил на зебре автомобилист в Нижнем Новгороде.