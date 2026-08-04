Двоих 8‑летних мальчиков на велосипедах сбила иномарка в Сарове

Вечером на улице Академика Харитонова в районе дома № 9 произошла авария с несовершеннолетними. 34-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet, двигался по проезжей части. Проезжая рядом с жилыми домами, мужчина не заметил двоих 8-летних мальчиков на велосипедах, выехавших из-за припаркованных машин, и сбил их.