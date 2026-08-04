Пострадавшая при ударе БПЛА ВСУ по автобусу в Белгородской области умерла в больнице

Количество погибших при атаке беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Шебекине увеличилось до шести. В федеральной клинике умерла женщина, получившая тяжелые ранения 20 июля.
О смерти пострадавшей сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, пациентку перевели из регионального медицинского учреждения в федеральный центр, где за ее жизнь боролись белгородские и столичные специалисты. Несмотря на лечение, спасти женщину не удалось.
Беспилотник атаковал пассажирский автобус № 109, следовавший по маршруту Шебекино — Белгород. Удар был нанесен 20 июля, когда транспорт находился в Шебекине.
Первоначально сообщалось о пяти погибших — четырех женщинах и несовершеннолетнем мальчике. Еще 23 человека, включая 17-летнего подростка, получили ранения. Позднее региональный Минздрав увеличил число пострадавших до 27.
По данным Минздрава России, после атаки госпитализировали 25 человек. Состояние троих пациентов оценивалось как тяжелое. На первом этапе раненым оказывали помощь в Шебекинской районной больнице, затем наиболее тяжелых пациентов начали переводить в другие медицинские учреждения.
После смерти находившейся в федеральной клинике женщины общее число жертв удара достигло шести. Новых данных о состоянии остальных раненых пока не поступало.
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