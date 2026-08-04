Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело о теракте после атак БПЛА на Подмосковье и Ленобласть

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ударов украинских беспилотников по складам в Московской и Ленинградской областях, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях», — говорится в сообщении.

Атаки произошли 4 августа. Под удар попали складские помещения в муниципальном округе Чехов в Подмосковье и в Тосненском районе Ленобласти. В результате атак погибли и пострадали люди. В СК подчеркнули, что Киев целенаправленно атаковал гражданские объекты, нарушив нормы международного права.

«Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка», — добавили в СК.

В ночь на 4 августа украинские беспилотники нанесли удар по складу Wildberries в поселке Красный Бор Ленинградской области, в результате чего произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе RWB, работников склада эвакуировали.

Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что в регионе создали оперативный штаб для ликвидации последствий атаки дронов на склад WB. По его данным, в результате ударов БПЛА 4 августа пострадал один человек.

Кроме того, минувшей ночью в промзоне Новоселок от ударов дронов вспыхнуло несколько пожаров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что самый крупный — на складе — потушили к утру. По его данным, жертвами атак стали пять человек, еще шестеро ранены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше
СК