СК возбудил дело о теракте после атак БПЛА на Подмосковье и Ленобласть

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях», — говорится в сообщении.
Атаки произошли 4 августа. Под удар попали складские помещения в муниципальном округе Чехов в Подмосковье и в Тосненском районе Ленобласти. В результате атак погибли и пострадали люди. В СК подчеркнули, что Киев целенаправленно атаковал гражданские объекты, нарушив нормы международного права.
«Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка», — добавили в СК.
В ночь на 4 августа украинские беспилотники нанесли удар по складу Wildberries в поселке Красный Бор Ленинградской области, в результате чего произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе RWB, работников склада эвакуировали.
Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что в регионе создали оперативный штаб для ликвидации последствий атаки дронов на склад WB. По его данным, в результате ударов БПЛА 4 августа пострадал один человек.
Кроме того, минувшей ночью в промзоне Новоселок от ударов дронов вспыхнуло несколько пожаров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что самый крупный — на складе — потушили к утру. По его данным, жертвами атак стали пять человек, еще шестеро ранены.