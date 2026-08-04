Пожилая минчанка погибла от зажженной спички

В ГКСЭ отметили, что пострадавшая получила ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей общей площадью около 20%, около 18% из них — глубокие. Ожог верхних дыхательных путей пенсионерка получила в том числе при вдыхании раскаленного воздуха и продуктов горения.