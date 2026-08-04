Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилая минчанка погибла от зажженной спички

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Пожилая минчанка погибла от зажженной спички при попытке приготовить себе еду, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз.

Источник: Sputnik.by

В Первомайском районе столицы женщина 1939 года рождения была дома одна и решила приготовить еду. Она не удержала зажженную спичку, и на бабушке загорелась одежда, затем — волосы.

Пенсионерка стала снимать тлеющую одежду и обожгла в этот момент ногу. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу, однако женщина скончалась через три дня.

«Бригадой скорой помощи в больницу была доставлена женщина (…) с диагнозом термический ожог, где спустя трое суток скончалась», — говорится в сообщении.

Точная причина смерти была установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Пожилая женщина скончалась в результате комбинированной травмы — термических ожогов, термоингаляционной травмы верхних дыхательных путей, осложнившихся развитием ожоговой болезни в стадии ожогового шока, а также синдромами полиорганной недостаточности и диссеминированного внутрисосудистого свертывания, характерного для обширных ожогов.

В ГКСЭ отметили, что пострадавшая получила ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей общей площадью около 20%, около 18% из них — глубокие. Ожог верхних дыхательных путей пенсионерка получила в том числе при вдыхании раскаленного воздуха и продуктов горения.