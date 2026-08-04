Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две жительницы Воронежской области пострадали при ударе БПЛА в Краснодарском крае

Женщины 47 и 56 лет госпитализированы после трагедии в курортном селе Архипо-Осиповка.

Источник: Комсомольская правда

Две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет пострадали в результате террористической атаки беспилотника на курортное село Архипо-Осиповка в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев 4 августа.

Накануне удар со стороны Украины привел к трагическим последствиям: в населенном пункте погибли семь человек, а порядка сорока местных жителей и отдыхающих получили травмы различной тяжести.

По словам главы региона, сейчас обе пострадавшие женщины из Воронежской области госпитализированы, им уже оказана вся необходимая медицинская помощь. Воронежские врачи находятся на постоянной связи с коллегами из Краснодарского края для контроля состояния здоровья пациенток.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвами этого чудовищного теракта. Сил и стойкости — всем раненым, — добавил губернатор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше