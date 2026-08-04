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Купание в бурятской реке закончилось гибелью 17-летнего подростка

Тело 17-летнего подростка, пропавшего во время купания в реке Хилок, обнаружили в Тарбагатайском районе Бурятии.

Тело 17-летнего подростка, пропавшего во время купания в реке Хилок, обнаружили в Тарбагатайском районе Бурятии. Трагическую находку обнаружили ниже по течению от места исчезновения.

Трагедия произошла 1 августа. Подросток находился в реке, когда его подхватило течение. Самостоятельно выбраться на берег он не смог. После сообщения о случившемся были организованы поисковые мероприятия.

Спасатели обследовали акваторию и прилегающую территорию. В результате тело пропавшего обнаружили в воде ниже по течению и доставили на берег. Расстояние от места исчезновения до места обнаружения в официальном сообщении не уточняется.

К месту происшествия направили следователя регионального управления Следственного комитета России. Он должен осмотреть участок реки и зафиксировать обстоятельства обнаружения тела.

После осмотра в рамках доследственной проверки назначат судебно-медицинское исследование. Экспертам предстоит установить точную причину смерти подростка и другие обстоятельства произошедшего.

Проверка по факту исчезновения несовершеннолетнего была начата еще во время поисков. Следователи изучат собранные материалы и после завершения необходимых мероприятий примут процессуальное решение.

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