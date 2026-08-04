Наземные поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44 прекратили

Наземные поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44 прекращены. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в пресс-службе регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
— Наземные поиски прекратили. В том числе добровольцы, — приводит информацию от министерства ТАСС.
Планируется ли возобновить поисковую операцию пешими силами, не уточняется. По информации ведомства, пешим группам удалось обследовать более девяти тысяч гектаров труднодоступной местности.
Вертолет пропал во время выполнения лесоавиационных работ в районе поселка Терней. На борту находились пилот Екатерина и летчик-наблюдатель Николай, связь с которыми была потеряна 21 июня во время патрулирования лесов.
По словам родственников, поисковая операция в первые дни была недостаточно масштабной. Они считают, что в труднодоступной горной тайге необходимо увеличить количество наземных групп, активнее использовать беспилотники и привлечь кинологов, поскольку с воздуха обнаружить место возможного крушения крайне сложно.