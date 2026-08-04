«Не красься, люблю естественных»: Алиментщик пригласил пристава на свидание и отправился под арест

Ранее в Екатеринбурге суд отказал отцу погибшего участника СВО в выплатах, так как мать доказала, что он не участвовал в жизни сына с рождения, прекратил платить алименты в 1995 году и встречался не чаще двух раз в год. Суд указал, что выплаты предназначены для родителей, участвовавших в воспитании.