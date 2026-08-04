СК оставил две версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали во время однодневного похода на Манской петле Красноярского края в конце сентября 2025 года. У начала предполагаемого маршрута обнаружили машину, которой они пользовались. Масштабные поиски с участием дронов и десятков волонтёров не дали результатов: других следов не найдено. Исследователь, пытавшийся дозвониться до Сергея Усольцева, столкнулся со странной ситуацией: в трубке стояла тишина, а затем последовал обратный звонок с неизвестного номера — на том конце молчали. Позднее в деле вскрылись неожиданные детали о личности главы семейства — за свою жизнь он менял паспорт как минимум четыре раза.