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Апелляция оставила в силе 23‑летний приговор двум нижегородцам за госизмену и диверсии

По заданию СБУ мужчины совершили три поджога объектов связи, получили вознаграждение в криптовалюте и перевели его в рубли.

Источник: Время

Четвертый апелляционный суд оставил в силе приговор Нижегородского областного суда в отношении двух жителей региона, признанных виновными в государственной измене, покушении на диверсию и её совершении, содействии диверсионной деятельности, а также легализации денежных средств. Об этом сообщила пресс‑служба УФСБ России по Нижегородской области.

Фигуранты приговорены к 23 годам лишения свободы (первые 5 лет — в тюрьме, оставшиеся 18 лет — в исправительной колонии строгого режима) и ограничению свободы на 2 года. По данным следствия, по заданию СБУ они совершили три поджога объектов связи, получили вознаграждение в криптовалюте и перевели его в рубли. Также осужденные пытались вовлечь другого жителя области в диверсионную деятельность и готовили самостоятельные поджоги объектов транспортной инфраструктуры.

Уголовное дело расследовано Следственным отделом УФСБ по статьям о госизмене, диверсии, покушении, содействии диверсионной деятельности и легализации средств.

Ранее сообщалось, что канал нелегальной миграции ликвидировали сотрудники ФСБ.