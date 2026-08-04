Апелляция оставила в силе 23‑летний приговор двум нижегородцам за госизмену и диверсии

Фигуранты приговорены к 23 годам лишения свободы (первые 5 лет — в тюрьме, оставшиеся 18 лет — в исправительной колонии строгого режима) и ограничению свободы на 2 года. По данным следствия, по заданию СБУ они совершили три поджога объектов связи, получили вознаграждение в криптовалюте и перевели его в рубли. Также осужденные пытались вовлечь другого жителя области в диверсионную деятельность и готовили самостоятельные поджоги объектов транспортной инфраструктуры.