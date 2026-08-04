В Прикамье 19-летний любитель граффити разрисовал электричку

Нарушение обнаружил работник службы транспортной безопасности. Полицейские осмотрели место происшествия, но художник к тому времени уже скрылся. Однако записи с камер наблюдения и оперативно-розыскные мероприятия помогли установить его личность. Парня задержали дома и доставили в отделение.