В Прикамье 19-летний любитель граффити разрисовал электричку

Транспортные полицейские в Кунгуре привлекли к ответственности 19-летнего местного жителя, который разрисовал два вагона электропоезда Кишерть — Верещагино, сообщили в ведомстве.
Нарушение обнаружил работник службы транспортной безопасности. Полицейские осмотрели место происшествия, но художник к тому времени уже скрылся. Однако записи с камер наблюдения и оперативно-розыскные мероприятия помогли установить его личность. Парня задержали дома и доставили в отделение.
Выяснилось, что он нигде не работает и не учится, граффити увлекается несколько лет. Ранее к ответственности не привлекался. Сумма ущерба, причинённого РЖД, превысила 4 800 рублей. На молодого человека составили протокол по ст. 7.17 КоАП РФ (порча чужого имущества).
Материалы направлены в суд. Ему грозит штраф, а также обязанность возместить ущерб в гражданском порядке.
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