В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке на автобус 20 июля

В Белгородской области скончалась женщина, получившая ранения при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Шебекине. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Глава региона отметил, что пострадавшая получила тяжелые ранения. Несмотря на усилия белгородских и федеральных врачей, спасти ее не удалось.
«Эта трагедия не будет забыта. Вся Белгородчина скорбит вместе с вами», — написал Шуваев.
Трагедия произошла 20 июля. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 109 «Белгород — Шебекино», подвергся атаке вражеского беспилотника. Ранее сообщалось, что в результате удара погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще 23 человека, включая 17-летнего подростка, получили ранения.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) также совершили атаку на автомобиль под Белгородом. В результате погибла женщина.