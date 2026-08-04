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В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке на автобус 20 июля

Скончалась женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на автобус в Шебекине 20 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области скончалась женщина, получившая ранения при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Шебекине. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Глава региона отметил, что пострадавшая получила тяжелые ранения. Несмотря на усилия белгородских и федеральных врачей, спасти ее не удалось.

«Эта трагедия не будет забыта. Вся Белгородчина скорбит вместе с вами», — написал Шуваев.

Трагедия произошла 20 июля. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 109 «Белгород — Шебекино», подвергся атаке вражеского беспилотника. Ранее сообщалось, что в результате удара погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще 23 человека, включая 17-летнего подростка, получили ранения.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) также совершили атаку на автомобиль под Белгородом. В результате погибла женщина.

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