В Ленинградской области потушили пожар на складе после атаки ВСУ

«По ситуации в Красном Бору: в данный момент открытое возгорание ликвидировано, идет проливка части здания склада. Пострадавших людей на предприятии нет», — написал Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».
Угрозы распространения огня нет, добавил губернатор.
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