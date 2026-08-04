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В Ленинградской области потушили пожар на складе после атаки ВСУ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Открытое возгорание ликвидировали на складе в Ленобласти после атаки ВСУ, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

«По ситуации в Красном Бору: в данный момент открытое возгорание ликвидировано, идет проливка части здания склада. Пострадавших людей на предприятии нет», — написал Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».

Угрозы распространения огня нет, добавил губернатор.

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