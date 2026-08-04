Суд вынес приговор жителю Крыма за передачу Киеву данных о военной технике

Установлено, что 45-летний житель города Феодосии республики Крым посредством мессенджера Telegram инициативно осуществил передачу украинской стороне фотоматериалов, содержащих сведения о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ. Деятельность феодосийца была пресечена сотрудниками ФСБ, он был задержан.
В отношении задержанного было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК РФ.
«Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, ограничение свободы 1 год 6 месяцев» , — заявили в ведомстве.