Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор жителю Крыма за передачу Киеву данных о военной технике

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Житель Феодосии получил 16 лет колонии за сбор и передачу Киеву сведений о военной технике РФ, прикрывавшей от воздушных атак ВСУ объекты ТЭК в Крыму, сообщила пресс-служба УФСБ региона.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что 45-летний житель города Феодосии республики Крым посредством мессенджера Telegram инициативно осуществил передачу украинской стороне фотоматериалов, содержащих сведения о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ. Деятельность феодосийца была пресечена сотрудниками ФСБ, он был задержан.

В отношении задержанного было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК РФ.

«Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, ограничение свободы 1 год 6 месяцев» , — заявили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше