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На воронежской трассе 22-летняя пассажирка пострадала в ДТП из-за выезда на «встречку»

По предварительным данным, 46-летний водитель «ГАЗа» выехал на полосу встречного движения.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области при столкновении автомобилей «ГАЗ» и Hyundai Sonata пострадала 22-летняя пассажирка иномарки. ДТП произошло около 05:40 утра 4 августа на 67-м километре автодороги М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полиции, 46-летний водитель отечественной машины выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в зоне действия запрещающей горизонтальной дорожной разметки. Это привело к аварии с иномаркой под управлением 42-летнего жителя Воронежа.

Пострадавшую молодую жительницу Новохоперского района доставили в больницу с травмами.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Всего же за прошедшие сутки в Воронежской области зафиксировали 258 ДТП. Из них 60 — в областном центре, 57 — на федеральных трассах и 124 — в районах региона. В семи авариях травмы различной степени тяжести получили девять человек.

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