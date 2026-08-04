На воронежской трассе 22-летняя пассажирка пострадала в ДТП из-за выезда на «встречку»

По предварительным данным полиции, 46-летний водитель отечественной машины выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в зоне действия запрещающей горизонтальной дорожной разметки. Это привело к аварии с иномаркой под управлением 42-летнего жителя Воронежа.
Пострадавшую молодую жительницу Новохоперского района доставили в больницу с травмами.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Всего же за прошедшие сутки в Воронежской области зафиксировали 258 ДТП. Из них 60 — в областном центре, 57 — на федеральных трассах и 124 — в районах региона. В семи авариях травмы различной степени тяжести получили девять человек.