Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА 4 августа

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА, которая произошла сегодня ночью. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «МАКС».
Согласно информации в посте, были обнаружены частичные повреждения нескольких машин. Сейчас на местах работают специалисты. К счастью, пострадавших нет.
26 беспилотников было сбито над Нижегородской областью утром 4 августа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своих социальных сетях.
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