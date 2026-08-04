Под Самарой ввели карантин из-за смертельной болезни

Снять карантин смогут не ранее чем через 60 календарных дней после вывоза из очага последнего больного или инфицированного животного. До этого времени владельцам скота необходимо соблюдать все предписания ветеринарных специалистов и не допускать контактов животных из неблагополучного хозяйства с поголовьем соседних подворий.