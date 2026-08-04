Под Самарой ввели карантин из-за смертельной болезни

В Самарской области с 4 августа начал действовать карантин в связи с выявлением лейкоза крупного рогатого скота. Ограничительные меры введены в селе Смышляевка Волжского района, где заболевание обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств на улице Южной.
Соответствующий указ подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Эпизоотическим очагом признана территория хозяйства, где выявили заболевание, а прилегающая зона получила статус неблагополучного пункта. В связи с этим здесь вводится ряд ограничений, направленных на предотвращение распространения инфекции.
На время карантина запрещается проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, аукционы и другие мероприятия с участием восприимчивых к заболеванию животных. Также вводятся ограничения на их перемещение за пределы установленной зоны.
Снять карантин смогут не ранее чем через 60 календарных дней после вывоза из очага последнего больного или инфицированного животного. До этого времени владельцам скота необходимо соблюдать все предписания ветеринарных специалистов и не допускать контактов животных из неблагополучного хозяйства с поголовьем соседних подворий.
Лейкоз крупного рогатого скота — инфекционное вирусное заболевание, которое поражает животных и требует проведения строгих ветеринарно-санитарных мероприятий для предотвращения дальнейшего распространения.