Поселки в Березовском затопило паводковыми водами

В данный момент локально подтоплены территории СНТ в районе 44-го квартала, а также поселков Старопышминск, Ключевск и Монетный. При этом в данный момент критически опасных зон на территории округа нет. «Особое внимание уделяется состоянию дамбы в Ключевске. В чатах распространяется информация о якобы произошедшем прорыве дамбы на Александровском пруду. Эту информацию проверил заместитель главы по ЖКХ Игорь Ненашев — ситуация штатная», — добавил господин Шауракс.