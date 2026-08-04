В данный момент локально подтоплены территории СНТ в районе 44-го квартала, а также поселков Старопышминск, Ключевск и Монетный. При этом в данный момент критически опасных зон на территории округа нет. «Особое внимание уделяется состоянию дамбы в Ключевске. В чатах распространяется информация о якобы произошедшем прорыве дамбы на Александровском пруду. Эту информацию проверил заместитель главы по ЖКХ Игорь Ненашев — ситуация штатная», — добавил господин Шауракс.
Поселки в Березовском затопило паводковыми водами
В Свердловской области под Екатеринбургом, на территории Березовского городского округа, частично затопило несколько поселков, сообщил врио главы округа Владимир Шауракс. В реке Пышма и других водоемах поднялся уровень воды из-за сильных дождей. Все оперативные службы переведены в усиленный режим работы.