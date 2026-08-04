В Таганрогском заливе утонула 62-летняя пенсионерка

62-летняя женщина погибла в Таганрогском заливе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, ЧП произошло в Таганроге, в районе улицы Адмирала Крюйса, 2/11. Женщина отправилось купаться, однако ей стало плохо. Случайный свидетель вытащил её из воды, она была без сознания.
«Отдыхающие пытались привести пострадавшую в чувства, но все действия не дали результата. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть», — сказано в сообщении.
Всего, по данным донского главка МЧС России, в течение купального сезона на водоёмах погибли 26 человек. В их числе — трое детей.
Спасатели рекомендуют не забывать о бзопасности, не употреблять спиртное во время отдыха у водоёмов, не нырять в незнакомых местах, а также не оставлять детей без присмотра.