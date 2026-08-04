Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганрогском заливе утонула 62-летняя пенсионерка

Спасатели призывают не забывать о безопасности.

62-летняя женщина погибла в Таганрогском заливе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, ЧП произошло в Таганроге, в районе улицы Адмирала Крюйса, 2/11. Женщина отправилось купаться, однако ей стало плохо. Случайный свидетель вытащил её из воды, она была без сознания.

«Отдыхающие пытались привести пострадавшую в чувства, но все действия не дали результата. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть», — сказано в сообщении.

Всего, по данным донского главка МЧС России, в течение купального сезона на водоёмах погибли 26 человек. В их числе — трое детей.

Спасатели рекомендуют не забывать о бзопасности, не употреблять спиртное во время отдыха у водоёмов, не нырять в незнакомых местах, а также не оставлять детей без присмотра.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше