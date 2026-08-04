Губернатор Слюсарь: двое детей из Шахт погибли при атаке дронов на Кубани

По его данным, 3 июля в результате атаки БПЛА погибли семь человек, из них трое детей, информация о взрослых погибших уточняется, среди пострадавших также есть жители Ростовской области. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и заявил, что Ростовская область скорбит по жертвам атак в Краснодарском крае и в Крыму, назвав произошедшее циничным и бесчеловечным актом терроризма киевского режима, не имеющим оправданий.