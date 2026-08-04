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Судебный процесс по скандальному делу Михаила Серенко стартует в Волгограде

Дело о вымогательстве рассмотрят в закрытом режиме.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 4 августа, в Волгоградском областном суде начинается процесс по уголовному делу скандального админа телеграм-канала Михаила Серенко. Его обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых клевета и вымогательство.

Согласно данным суда, заседание назначено на 14.30. Рассматривать дело будут в закрытом режиме.

Напомним, в июле 2025 года Михаила Серенко задержали и предъявили обвинение по нескольким серьезным статьям. С тех пор он находится в СИЗО. По версии следствия, политолог и экс-чиновник замешан в вымогательстве особо крупного размера на 6 миллионов, клевете в интернете, принуждении к действиям сексуального характера, реабилитации нацизма и распространении порнографии.