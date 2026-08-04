Судебный процесс по скандальному делу Михаила Серенко стартует в Волгограде

Напомним, в июле 2025 года Михаила Серенко задержали и предъявили обвинение по нескольким серьезным статьям. С тех пор он находится в СИЗО. По версии следствия, политолог и экс-чиновник замешан в вымогательстве особо крупного размера на 6 миллионов, клевете в интернете, принуждении к действиям сексуального характера, реабилитации нацизма и распространении порнографии.