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После атаки беспилотников на склад в Ленобласти госпитализирован работник «Ленты»

Сотрудник распределительного центра «Ленты» в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области получил травмы в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации ретейлера, возгорание в распределительном центре произошло около пяти часов утра 4 августа. После начала пожара весь персонал был своевременно эвакуирован.

В результате происшествия ожоги получил водитель штабелера. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В компании уточнили, что пожар на территории распределительного центра удалось полностью ликвидировать около девяти часов утра.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что после удара беспилотника по складу Wildberries в Ленобласти возник пожар.

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