После атаки беспилотников на склад в Ленобласти госпитализирован работник «Ленты»

По информации ретейлера, возгорание в распределительном центре произошло около пяти часов утра 4 августа. После начала пожара весь персонал был своевременно эвакуирован.
В результате происшествия ожоги получил водитель штабелера. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
В компании уточнили, что пожар на территории распределительного центра удалось полностью ликвидировать около девяти часов утра.
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