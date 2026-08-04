Самарская полиция продолжает розыск 12-летнего ребенка

Как сообщалось ранее, 1 августа около 20:00 мальчик покинул помещение сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Крутые Ключи, и ушел в неизвестном направлении.
К поисковым мероприятиям привлечены участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с приметами ребенка направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам, средства массовой информации и представителям блогосферы.
Поступающая от жителей информация оперативно обрабатывается сотрудниками полиции — каждое сообщение тщательно проверяется. Так, по последним данным, Станислава видели в районе СДТ «Сок». Однако при незамедлительной проверке указанного места мальчика там не обнаружили.
Приметы разыскиваемого: на вид 12 лет, рост 150−155 см, плотного телосложения, волосы короткие и светло-русого цвета.
Одет: футболка синего цвета, шорты зеленого цвета, сланцы черного цвета.
Полицейские обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, с просьбой незамедлительно сообщить об этом по телефонам: