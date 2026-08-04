Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская полиция продолжает розыск 12-летнего ребенка

Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить мероприятия по установлению местонахождения 12-летнего Станислава Терешина, пропавшего в Красноглинском районе Самары.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщалось ранее, 1 августа около 20:00 мальчик покинул помещение сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Крутые Ключи, и ушел в неизвестном направлении.

К поисковым мероприятиям привлечены участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с приметами ребенка направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам, средства массовой информации и представителям блогосферы.

Поступающая от жителей информация оперативно обрабатывается сотрудниками полиции — каждое сообщение тщательно проверяется. Так, по последним данным, Станислава видели в районе СДТ «Сок». Однако при незамедлительной проверке указанного места мальчика там не обнаружили.

Приметы разыскиваемого: на вид 12 лет, рост 150−155 см, плотного телосложения, волосы короткие и светло-русого цвета.

Одет: футболка синего цвета, шорты зеленого цвета, сланцы черного цвета.

Полицейские обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, с просьбой незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 921−76−40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8 (999)701−02−33.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше