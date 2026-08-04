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Контрабандист пытался ввезти в Петербург 40 самоцветов на 3,4 млн рублей

Петербуржец пытался перевезти сапфир, хризолит, аквамарин, лунный камень, гранат и прочее.

Источник: СЗТУ

Петербуржец пытался контрабандой переправить 40 самоцветов на 3,4 млн рублей из Шри-Ланки. Схему контрабанды раскрыли сотрудники таможни в Петербурге, возбуждено два уголовных дела.

— Сначала таможенники обратили внимание на два подозрительных почтовых отправления. В посылках якобы находились личные вещи и канцелярия, но при проверке в двух тетрадях нашли тайники — между страниц были спрятаны 18 ограненных камней с бирками, — сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Расследование привело к 43-летнему петербуржцу, который отправлял посылки сам себе между разными странами. Когда мужчина вернулся в Россию, его остановили на «зеленом» коридоре в Пулково. При досмотре нашли еще 22 камня: восемь — в карманах, 14 — в перчатке, спрятанной в обувь для плавания в чемодане. Нарушитель признался, что хотел продать камни через свой интернет-сайт.

Экспертиза показала, что в партии были шпинель, сапфир, хризолит, аквамарин, лунный камень, гранат, турмалин, титанит, топаз и цитрин. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.