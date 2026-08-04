Контрабандист пытался ввезти в Петербург 40 самоцветов на 3,4 млн рублей

Расследование привело к 43-летнему петербуржцу, который отправлял посылки сам себе между разными странами. Когда мужчина вернулся в Россию, его остановили на «зеленом» коридоре в Пулково. При досмотре нашли еще 22 камня: восемь — в карманах, 14 — в перчатке, спрятанной в обувь для плавания в чемодане. Нарушитель признался, что хотел продать камни через свой интернет-сайт.