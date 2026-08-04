В Воронеже задержали бездомного мужчину, подозреваемого в краже сумок из бара

В Воронеже полицейские задержали 65-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в краже сумок с деньгами и личными вещами сотрудниц бара на проспекте Революции. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 4 августа.
По данным ведомства, мужчина проник в служебное помещение заведения через открытое окно на первом этаже, зашел в комнату отдыха персонала, забрал оставленные там сумки и скрылся. Общий ущерб, причиненный владелицам, превысил 17 тысяч рублей.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого — им оказался ранее судимый за аналогичные преступления гражданин.
На допросе он признался, пояснив, что планировал потратить украденное на личные нужды.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.