В Воронеже задержали бездомного мужчину, подозреваемого в краже сумок из бара

В Воронеже полицейские задержали 65-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в краже сумок с деньгами и личными вещами сотрудниц бара на проспекте Революции. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 4 августа.