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54-летний мужчина погиб при пожаре в Нижнем Новгороде

Пожар произошел в многоэтажке на улице Березовской.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме Нижнего Новгорода. Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожар на улице Березовской, 120 произошел 4 августа. Огонь в квартире на девятом этаже вспыхнул около четырех утра.

ГУ МЧС по Нижегородской области.

Когда на место происшествия прибыли первые подразделения пожарных из окна квартиры шел густой дым, была угроза распространения на соседние комнаты.

Возгорание на площади 15 квадратных метров тушили 15 пожарных, от МЧС привлекались пять спецмашин.

К сожалению, во время пожара погиб 54-летний мужчина. Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, сегодня утром случилось еще одно происшествие. В многоэтажном доме в Сарове произошел взрыв. На место выехали спасатели и медики. К счастью, никто не пострадал.

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