Жителя Каменска-Уральского наказали за перелом челюсти посетителю арт-кафе

— В результате побоев потерпевший получил двойной перелом нижней челюсти. Вину подсудимый не признал. По его версии, он был лишь свидетелем чужого конфликта. Однако суд критически отнесся к этому. Совокупностью представленных доказательств вина подсудимого была доказана, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.