Жителя Каменска-Уральского наказали за перелом челюсти посетителю арт-кафе

В Каменске-Уральском суд вынес приговор местному жителю Сергею Жернакову. 5 февраля 2023 года он вместе с сообщником, в отношении которого расследуется отдельное уголовное дело, напал на посетителя арт-кафе «Седьмое небо» без какой-либо причины.
— В результате побоев потерпевший получил двойной перелом нижней челюсти. Вину подсудимый не признал. По его версии, он был лишь свидетелем чужого конфликта. Однако суд критически отнесся к этому. Совокупностью представленных доказательств вина подсудимого была доказана, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Так, Сергея Жернакова признали виновным по пунктам «г» и «д» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В качестве наказания ему назначили 2,5 года лишения свободы условно. Кроме того, осужденного обязали выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей.
Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.