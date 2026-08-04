Двое иностранцев похитили из коттеджей в Самаре золото почти на полмиллиона рублей

Установлено, что двое безработных мужчин решили обогатиться за счет жителей частных домов в Красноглинском районе. Этим они промышляли и у себя на родине, за что их уже неоднократно судили. Иностранцы выяснили, что многие дома в коттеджном поселке не оборудованы ни камерами видеонаблюдения, ни охранной сигнализацией. После этого они проникли в три дома и похитили оттуда золото, ювелирные изделия и украшения. Общая сумма украденного составила около 480 тысяч рублей.