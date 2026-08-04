СК рассматривает три основные версии пропажи самолета в Приангарье

Самолет «Cessna 182», занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама, откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток.
«Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования», — говорится в сообщении.
Пропавший легкомоторник принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.
Из Бодайбо на границу Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз фиксировались координаты самолета, вылетел для поиска вертолет авиакомпании «Ангара», из Мирного вылетел самолет Ан-26. Работы координирует Росавиация. В случае обнаружения самолета, ими будет принято решение о привлечении дополнительных бортов. В правительстве Приангарья создана рабочая группа по координации поисковых работы.
Возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Следователями и следователями-криминалистами по месту заправки воздушного судна проведен осмотр заправочного комплекса, изъяты образцы авиационного топлива, по которым назначена химическая судебная экспертиза, изъята и осмотрена техническая документация.