СК рассматривает три основные версии пропажи самолета в Приангарье

Самолет «Cessna 182», занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама, откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток.