Бастрыкин ждёт доклад о смерти жительницы Арзамаса после операции на глаз

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании гибели женщины после операции на глазе в частной клинике Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Ранее в региональном телеэфире вышел сюжет о случаях некачественного оказания медуслуг в коммерческом учреждении областного центра. В нем упоминалась трагедия с жительницей Арзамаса, которая скончалась через несколько дней после плановой операции, куда ее направили из государственной больницы. Родственники погибшей высказали опасения, что виновные могут избежать ответственности.
По данному факту нижегородские следователи уже расследуют уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по региону Александру Дынькову отчитаться о ходе расследования и проверить все доводы из журналистского сюжета.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин ждёт доклад об избиении ребёнка в Нижегородской области.