Бастрыкин ждёт доклад о смерти жительницы Арзамаса после операции на глаз

Ранее в региональном телеэфире вышел сюжет о случаях некачественного оказания медуслуг в коммерческом учреждении областного центра. В нем упоминалась трагедия с жительницей Арзамаса, которая скончалась через несколько дней после плановой операции, куда ее направили из государственной больницы. Родственники погибшей высказали опасения, что виновные могут избежать ответственности.