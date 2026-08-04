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Мэр Воронежа выразил соболезнования семьям погибших в Архипо-Осиповке

Сергей Петрин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Источник: АиФ Воронеж

Мэр Воронежа Сергей Петрин выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае.

«От имени администрации Воронежа и от себя лично присоединяюсь к словам скорби по тем, кто погиб в Архипо‑Осиповке, и к поддержке всех, кто пострадал. Это очень горькие новости. Семь оборвавшихся жизней, десятки раненых — и за каждой цифрой своя история, своя семья, своё горе. Соболезную семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Когда такое происходит, хочется просто сказать: мы с вами, мы рядом», — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

Ранее стало известно, что в результате теракта в Архипо-Осиповке пострадали две жительницы Воронежской области.

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