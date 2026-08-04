В Омской области вынесли приговор подростку за поджог машины полиции

Сначала подросток за 1200 рублей нанес дискредитирующую надпись на бетонное ограждение здания в поселке Полтавка. Затем, 7 марта 2025 года, он, осознавая общественную опасность своих действий, совершил поджог автомобиля участкового уполномоченного полиции по заданию подстрекателя. За это он получил 92 тысячи рублей и фиксировал свои действия на видеокамеру мобильного телефона.