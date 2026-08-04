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В Омской области вынесли приговор подростку за поджог машины полиции

Подросток из Омской области получил 6 лет колонии за поджог автомобиля МВД.

Источник: РИА Новости

Семнадцатилетнего подростка из Омской области приговорили к шести годам воспитательной колонии за поджог автомобиля участкового полиции.

Следователи выяснили, что в феврале 2025 года 17-летний житель Полтавского района Омской области искал работу и дал объявление в соцсетях. С ним познакомился неизвестный, предложивший выполнять преступные поручения за деньги.

Сначала подросток за 1200 рублей нанес дискредитирующую надпись на бетонное ограждение здания в поселке Полтавка. Затем, 7 марта 2025 года, он, осознавая общественную опасность своих действий, совершил поджог автомобиля участкового уполномоченного полиции по заданию подстрекателя. За это он получил 92 тысячи рублей и фиксировал свои действия на видеокамеру мобильного телефона.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (Совершение террористического акта), и подростка арестовали.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Денежные средства, полученные за совершение преступных действий, суд конфисковал.

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