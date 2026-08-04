Жителя Нижнего Новгорода задержали за оборот сильнодействующих веществ

Полиция Нижнего Новгорода задержала 61-летнего местного жителя в пункте выдачи логистической компании по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
При досмотре у мужчины изъяли коробку с сильнодействующим веществом «прегабалин» массой более 1 кг. Со слов самого задержанного, он приобрел «запрещенку» онлайн-способом у неизвестного продавца. По месту жительства злоумышленника были найдены предметы, доказывающие его причастность к незаконному обороту сильнодействующих веществ.
«Установлено, что фигурант заказывал через Интернет оптовые партии препарата и фасовал его на разовые дозы для дальнейшего сбыта потребителям бесконтактным способом через почтовые отправления», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что количество преступлений, связанных с наркотиками, снизилось на 56% в Нижегородской области.