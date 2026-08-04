«Соседние дома страдают от вони». Власти отреагировали на видео с трупами птиц в Беларуси

Изначально в соцсети TikTok жительница деревни Синие Горы, что в Смолевичском районе, опубликовала видео с жалобой на соседей. В коротком ролике женщина показала запущенную территорию соседского домовладения, нескошенную траву, а еще «лестницу» из строительных поддонов, на вершине которой лежали трупы домашней птицы. Женщина пожаловалась, что соседние дома страдают от вони разлагающихся тушек, и попросила у интернет-пользователей совета, как бороться с такой бесхозяйственностью.