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Стиральная машина стала причиной пожара в бане под Красноярском

Сообщение о загорании брусовой бани поступило в ПСЧ-111 краевой пожарной охраны Емельяновского округа днем 4 августа.

Источник: Комсомольская правда

Днем 4 августа в поселке Памяти 13 борцов вспыхнула деревянная баня. Как сообщили в КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», на месте работали специалисты из Емельяновского округа.

Они ликвидировали возгорание на площади 16 квадратных метров. К счастью, погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара — короткое замыкание в стиральной машине.

Региональные пожарные напоминают: соблюдайте требования безопасности при монтаже электропроводки, осветительных и электрических приборов.

Тем временем резонансное жестокое убийство молодой блогерши и внучки высокопоставленного чиновника в Кемерове, как пишет сайт VSE42.Ru, завершилось приговором.