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ФСБ: житель Крыма печатал боевые дроны для СБУ на 3D-принтере

В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который под руководством украинских спецслужб наладил подпольное производство дронов. Мужчина печатал детали для беспилотников на 3D-принтерах и собирал готовые аппараты прямо у себя дома.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Центр общественных связей ФСБ России сообщил детали операции. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в совершении государственной измены», — говорится в официальном заявлении.

По данным следствия, фигурант — уроженец Херсонской области 1993 года рождения, проживавший в Красноперекопске. Его завербовал сотрудник СБУ через мессенджер Telegram. Первым заданием стала разведка: задержанный отслеживал маршруты военной техники, фиксировал точки дислокации подразделений ВС России и наносил на карту объекты критической инфраструктуры Крыма.

Затем куратор поставил новую задачу — наладить выпуск боевых дронов. «В последующем по заданию куратора подозреваемый организовал изготовление с использованием 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов», — уточнили в ФСБ.

Во время обыска оперативники изъяли целый арсенал. В руки силовиков попали четыре 3D-принтера, 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, а также пульты управления. Кроме того, обнаружено свыше 200 комплектующих: аккумуляторные батареи, электродвигатели с винтами, антенны, оптико-волоконный кабель. Список изъятого дополняют средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители и мобильные телефоны.

В спецслужбе подчеркнули, что сейчас принимается процессуальное решение по делу.

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