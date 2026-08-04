ФСБ: житель Крыма печатал боевые дроны для СБУ на 3D-принтере

По данным следствия, фигурант — уроженец Херсонской области 1993 года рождения, проживавший в Красноперекопске. Его завербовал сотрудник СБУ через мессенджер Telegram. Первым заданием стала разведка: задержанный отслеживал маршруты военной техники, фиксировал точки дислокации подразделений ВС России и наносил на карту объекты критической инфраструктуры Крыма.
Затем куратор поставил новую задачу — наладить выпуск боевых дронов. «В последующем по заданию куратора подозреваемый организовал изготовление с использованием 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов», — уточнили в ФСБ.
Во время обыска оперативники изъяли целый арсенал. В руки силовиков попали четыре 3D-принтера, 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, а также пульты управления. Кроме того, обнаружено свыше 200 комплектующих: аккумуляторные батареи, электродвигатели с винтами, антенны, оптико-волоконный кабель. Список изъятого дополняют средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители и мобильные телефоны.
В спецслужбе подчеркнули, что сейчас принимается процессуальное решение по делу.