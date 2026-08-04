Во Владивостоке агрессивный мужчина напал на медиков после вызова

Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту инцидента на улице Фадеева в Ленинском районе. Бригада скорой помощи оказывала медицинскую помощь гражданину в многоквартирном доме, а после завершения вызова к медикам подошел родственник пациента и начал вести себя агрессивно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.