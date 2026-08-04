В Краснодарском крае работает горячая линия после атаки БПЛА на Геленджик

Горячую линию по номеру +7 (86141)3−19−29 открыли на базе муниципального центра управления Геленджика в понедельник, она проработала до 2.00 часов ночи. Ее создали для того, чтобы родственники и близкие тех, кто отдыхал в Архипо-Осиповке и не вышел на связь, могли уточнить информацию. К 23.00 3 августа на телефон горячей линии поступил 121 звонок.
«Сегодня горячая линия будет работать до 02.00. Завтра возобновит работу с 09.00», — говорится в сообщении Богодистова в его канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что по каждому обращению специалисты дают разъяснения, помогают разобраться в ситуации и при необходимости оперативно передают информацию в профильные службы.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших — в тяжелом состоянии. Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь.