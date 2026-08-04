В Старом Кировске в Омске полыхает автосервис

В Омске в Старом Кировске загорелся автосервис. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Омск», возгорание произошло на улице 12 Декабря в помещении, где проводят замену масла. Сервис находится рядом с кафе «Лаваш Джан» — огонь мог перекинуться на соседнее здание, поэтому пожарные работают оперативно.
На месте работают несколько расчётов МЧС. Информации о пострадавших и масштабах ущерба пока нет, причина возгорания устанавливается.
Ранее мы рассказывали, что в Ленинском округе Омска загорелся строящийся дом с рабочими внутри. В Старом Кировске пожарные тушат автосервис — огонь угрожал соседнему кафе.
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