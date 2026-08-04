Упал с 5 метров на бетон: в Волгограде раскрыли гибель на стройке

В Волгограде перед судом предстанет местный предприниматель, по вине которого на объекте погиб рабочий. Трагедия произошла в июне этого года во время ремонта офисного здания на улице Двинской.
Коммерсант нанял своего знакомого для заделки проемов между этажами, однако не стал оформлять трудовой договор и проигнорировал инструктаж по технике безопасности. Во время работы на втором этаже мужчина наступил на техническое отверстие в полу, которое вместо надежного настила было прикрыто обычным тонким листом гипсокартона.
В Волгоградском Следкоме прокомментировали: хрупкая конструкция не выдержала веса человека. Рабочий провалился в дыру и упал с пятиметровой высоты на бетонный пол первого этажа. Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу, но спасти его жизнь из-за тяжелейших травм не удалось.
Сейчас расследование уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах завершено. Материалы передаются в суд.
Ранее сообщалось о задержании блогера, распространявшего фейковые призывы.