Упал с 5 метров на бетон: в Волгограде раскрыли гибель на стройке

Коммерсант нанял своего знакомого для заделки проемов между этажами, однако не стал оформлять трудовой договор и проигнорировал инструктаж по технике безопасности. Во время работы на втором этаже мужчина наступил на техническое отверстие в полу, которое вместо надежного настила было прикрыто обычным тонким листом гипсокартона.