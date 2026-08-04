В Волгограде индивидуальный предприниматель идет под суд за гибель работника

По версии следствия, ИП заключил по договору выполнял работы по замоноличиванию проемов в междуэтажных перекрытиях офисного здания на улице Двинской. В июне 2026 года он взял на работу своего знакомого — без оформления трудового договора и инструктажа по технике безопасности. Утром 9 июня мужчина наступил на лист гипсокартона, который закрывал проем на втором этаже здания. Хрупкая конструкция не выдержала, и строитель упал с высоты 5 метров на бетонный пол первого этажа. Врачи не смогли его спасти.