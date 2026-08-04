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Посол рассказал о последствиях энергетической блокады США на Кубе

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии из-за топливно-энергетической блокады со стороны США затрагивают все регионы Кубы и всех жителей острова, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Виктор Коронелли.

Источник: Reuters

«Из-за топливно-энергетической блокады со стороны США в стране регулярно наблюдаются веерные отключения энергоснабжения, которые затрагивают все без исключения регионы и всех проживающих на Кубе граждан», — сказал посол.

Во вторник на Кубе вновь полностью отключилась национальная электроэнергетическая система, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего масштабного блэкаута. По данным государственного издания Cubadebate, к новому сбою привело колебание в сети. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась пять раз.

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