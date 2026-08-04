Посол рассказал о последствиях энергетической блокады США на Кубе

Во вторник на Кубе вновь полностью отключилась национальная электроэнергетическая система, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего масштабного блэкаута. По данным государственного издания Cubadebate, к новому сбою привело колебание в сети. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась пять раз.