Омские мальчики устроили пожар в гаражах из-за спичек

Около 13 часов двое местных мальчиков 10 и 11 лет встретились на улице. Сидя на старых поролоновых матрасах, они начали зажигать спички и бросать потухшие рядом. Из-за этого подстилка вспыхнула. Не справившись с огнем, дети попросили прохожего вызвать пожарных, а сами поспешили скрыться. В результате повреждены три гаража и одна легковая машина. Сумма ущерба устанавливается.