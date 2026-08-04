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Омские мальчики устроили пожар в гаражах из-за спичек

Повреждены три гаража и автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

4 августа в омскую полицию сообщили о поджоге гаражей на улице 6-й Чередовой. Пожар потушили сотрудники МЧС. Как рассказали в УМВД, инцидент спровоцировали дети.

Около 13 часов двое местных мальчиков 10 и 11 лет встретились на улице. Сидя на старых поролоновых матрасах, они начали зажигать спички и бросать потухшие рядом. Из-за этого подстилка вспыхнула. Не справившись с огнем, дети попросили прохожего вызвать пожарных, а сами поспешили скрыться. В результате повреждены три гаража и одна легковая машина. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее мальчики на учете в полиции не состояли. С ними и их родителями провели воспитательные беседы, сейчас решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.

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