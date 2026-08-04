Жителя Новороссийска задержали за попытку сбыта наркотиков

По данным правоохранительных органов, мужчина получил крупную партию прегабалина от неустановленного лица через интернет. Фигурант планировал организовать сбыт препарата посредством тайников в лесополосе на окраине Белореченска.
В ходе оперативных мероприятий у задержанного также обнаружена незначительная часть запрещенных веществ (менее одного грамма мефедрона), которую он хранил для личного потребления.
При задержании оперативники изъяли около 195 граммов сильнодействующего препарата. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.