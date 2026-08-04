Тела искали в подвале. СК поставил точку в версиях исчезновения Усольцевых

Почти год прошел с момента загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. Супруги и их пятилетняя дочь отправились в популярный поход на Кутурчинское Белогорье, после чего бесследно пропали. За это время в сети возникли десятки теорий случившегося, однако СК официально сузил круг расследования. О том, какие сценарии рассматривают правоохранители и почему были отброшены версии о побеге за границу — в материале krsk.aif.ru.
Криминал или несчастный случай.
Расследование таинственного исчезновения Сергея, Ирины и маленькой Арины не прекращается до сих пор. На сегодняшний день в работе у следователей осталось только два направления.
«Основная версия — несчастный случай, также проверяется криминальная», — рассказала krsk.aif.ru представитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина. Несчастный случай объясняется тем, что условия в тайге в роковой день резко ухудшились, а лёгкая одежда и отсутствие у туристов серьёзного снаряжения могли сыграть фатальную роль. Совершение иного преступления — криминальный след, не связанный с похищением.
Побег и похищение исключены.
Изначально следователи отрабатывали четыре основных сценария: побег, похищение, несчастный случай и совершение преступления. Бесследная пропажа целой семьи породила в интернете множество конспирологических теорий. Однако версия о том, что Усольцевых могли похитить, не нашла своего подтверждения. Была опровергнута и одна из самых популярных в сети гипотез — мнение о спланированном побеге в США или Таиланд. Однако еще в самом начале расследования были найдены просроченные загранпаспорта Усольцевых. Ничего не указывало на то, что супруги готовились к переезду или пытались от кого-либо скрыться.
В поисках любых зацепок следователи досконально обыскали каждый дом в ближайшем поселке Кутурчин. На поисках работал следователь-криминалист Павел Мамурков. Как он ранее рассказывал krsk.aif.ru, когда были получены данные о сигнале телефона главы семейства, правоохранители максимально сузили район и направили все силы туда. «Провели осмотр всех жилых и нежилых строений — каждый дом, подвал и подпол. Нужно было исключить версию, что преступление могли совершить, а тела спрятать в одном из зданий», — объяснял Павел Мамурков.
Хронология рокового дня.
Семья Усольцевых приехала на автомобиле в посёлок Кутурчин в конце сентября прошлого года. План туристов был предельно прост: совершить легкую однодневную прогулку к горе Буратинка и засветло вернуться обратно к машине. Вместе с ними в тайгу отправилась их собака — старая корги.
В день исчезновения погода сыграла с путешественниками злую шутку. До обеда стояла настоящая жара — около +25 градусов, поэтому Усольцевы были одеты легко. Однако после полудня на Кутурчинском Белогорье резко поднялся сильный ветер, начался ледяной ливень, и температура стремительно упала. Выбраться из тайги семья, по всей видимости, так и не смогла.
Напомним, ранее эксперт Емельянчик назвал ловушки троп на маршруте Усольцевых.